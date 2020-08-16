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Haliç'te yabancı uyrukluların sosyal mesafesiz eğlencesi

Haliç'te yabancı uyrukluların sosyal mesafesiz eğlencesi

Yabancı uyruklu kişiler, koronavirüs kurallarını dikkate almadan tekne partisi yaptı. Polis, tekneye baskın düzenledi. Çok sayıda kişinin pasaport ve oturma izni olmadığı tespit edildi.