Haliç'te yabancı uyrukluların sosyal mesafesiz eğlencesi
Yabancı uyruklu kişiler, koronavirüs kurallarını dikkate almadan tekne partisi yaptı. Polis, tekneye baskın düzenledi. Çok sayıda kişinin pasaport ve oturma izni olmadığı tespit edildi.
- İHA
- 16.08.2020 - 10:50
- Güncelleme : 16.08.2020 - 10:50
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Haliç’te polis ekipleri, bir teknede parti düzenlendiği bilgisi aldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek, partiyi yabancı uyruklu kişilerin düzenlediğini tespit etti.
PASAPORT VE OTURMA İZİNLERİ YOK
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kişilerin çoğunun maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri, teknede evrak ve kimlik kontrolü yaptı.
Teknenin evraklarında bir soruna rastlanmazken, yabancı uyruklu kişilerin çoğunun pasaportu ve oturum izni olmadığı belirlendi.
Haliç'te yabancı uyrukluların sosyal mesafesiz eğlencesi ViDEO
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Teknede eğlenen kişilere korona virüs kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı. Şahıslar emniyete görüldü.