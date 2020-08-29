Denetim kapsamında yabancı turistlerin bulunduğu bir tekneye baskın yapan ekipler, turistleri dolandıran bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haliç bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapmasında denetim gerçekleştirdi.

SOSYAL MESAFESİZ HALAY

Ekipler denetim yaptığı sırada Haliç’te bulunan teknelerde vatandaşların partilere devam ettiği, vatandaşların virüse aldırmadan sosyal mesafesiz halay çektiği ve oyun oynadığı görüldü.

Kontrol edilen teknelerde polis ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

Haliç’teki teknelere koronavirüs denetimi

TEKNE EVRAKLARI KONTROL EDİLDİ

Parti veren ve düğün yapan teknelerde yapılan denetimlerde şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, personel listesi, tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evraklar da tek tek kontrol edildi.

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS TEKNEDEN ÇIKTI

Haliç'te bir tekneyi denetleyen ekipler, yabancı turistleri getiren ve fazla para alarak onları dolandırmaktan araması olan bir şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Fatih Beyazit Polis Karakolu'na götürüldü.