Ayşenur Arslan, konuğu Gülseven Yaşer ile sakal ve başörtünün İslam üzerindeki yerini konuştu.

Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında bu haftaki konu, başörtüsü ve sakal oldu...

Arslan'ın programına katılan konuk ise Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları anlattı..

"BÖYLE ÖRTÜNME YOK"

Başörtünün ve sakalın İslamiyet'le örtüşmediğini belirten Yaşer, "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var.

"BİR DE SAKAL VAR"

Şimdi sakallar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de gündem başörtü ve sakal ViDEO

ARSLAN: BARİ SAKALA KARIŞMAYALIM

Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek, "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek cevap verdi.

"HER SAKAL HER ANLAMA GELMİYOR"

Gülseven Yaşer, bu cevap üzerine, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabii yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı." dedi.



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