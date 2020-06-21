Güneş tutulması gerçekleşti

Asya bölgesinden net bir şekilde izlenen tutulma, İstanbul'da 1.5 saat sürdü.

Yılın en önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, 21 Haziran'da parçalı/halkalı şekilde gerçekleşti.

Türkiye saati ile 06.45'te başlayan tutulma, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İstanbul'da tutulma 07.53'te başladı ve 08.35'te Güneş'in yüzde 11'lik bir kısmı örtüldü. Tutulma, saat 09.19'da sona erdi.

GÖKYÜZÜ OLAYINA TANIKLIK ETTİLER

Tutulma, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinden net bir şekilde izlendi. Bunların yanı sıra, Afrika da tutulmayı gördü.

Gökyüzü meraklıları, bu ana tanıklık etmek için tutulmaya uygun gözlük ve özel filtre kullandı.

Güneş tutulması, Adana'dan izlendi VİDEO

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nin paylaştığı bilgiye göre, bu tutulma sırasında Ay, Güneş'in önünden geçerken Güneş'i tam örtmez.

Her ne kadar Güneş’in çapı, Ay’ın çapından yaklaşık 400 kat daha büyük olsa da, her iki cisim arasındaki uzaklık oranı da yaklaşık 400 kattır. Uzaklık ve çapların geometrik oranlarından bu doğa olayı gerçekleşmektedir.