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    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı

    Sanatçı Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.
    • 03.10.2022 - 23:44
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 01:02
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    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı

    Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı.

    Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi.

    Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

    "Bu konser, Onur kardeşimizin çocuğu için"

    Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi.

    Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı VİDEO

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener in kızı için sahne aldı #1

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener in kızı için sahne aldı #2

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener in kızı için sahne aldı #3

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener in kızı için sahne aldı #4

    Haluk Levent öldürülen müzisyen Onur Şener in kızı için sahne aldı #5


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