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Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı

Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı

AHBAB Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yangınla ilgili, "Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız." dedi.