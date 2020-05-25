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- Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı
Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı
AHBAB Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yangınla ilgili, "Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız." dedi.
- DHA
- 25.05.2020 - 12:17
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece aydınlatma direğinin ampul kısmının eriyerek yere düşmesi sonucu başlayan yangında, yaklaşık 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan kül oldu.
Dünyanın ender güzelliklerden biri olan Çukurbağ Yarımadası'ndaki yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
AHBAB Derneği'nin kurucusu olarak birçok sosyal etkinliğe imza atan sanatçı Haluk Levent, yangının ardından Twitter'den bir paylaşım yaptı.
"İLK İŞİMİZ FİDANLAR İÇİN GÜN ALMAK"
Yangın alanından bir fotoğrafa yer veren Haluk Levent, paylaşımında, "Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar. Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin.
İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak." ifadelerine yer verdi.