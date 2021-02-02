Euro
8.6297
-0.46%
Dolar
7.1684
-0.25%
Altın
425.05
-1.15%
Borsa
1.507
0.94%
Bitcoin
250.585
2.43%
EXEN Coin
17.41
-3.27%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Hamsi av yasağı kısmen kaldırıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, belli bölgelerde hamsi av yasağının kaldırıldığını duyurdu.
    • AA
    • 02.02.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamsi av yasağı kısmen kaldırıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, daha önce iki kez İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan hamsi avının 3'üncü defa uzatılarak, 7 Şubat'a kadar sürdürüleceğini açıklamıştı.

    Bugün yapılan değerlendirmeler, yasağın kısmen kaldırılması yönünde karar alınmasına neden oldu.

    İSTANBUL'UN DOĞUSU VE KOCAELİ'DE YASAK KALKTI

    Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, av yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan bölgede kaldırıldığı ifade edildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır." denildi.

    Hamsi av yasağı kısmen kaldırıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir