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İHA

Batman'da 18 Eylül'de hapşırma nöbetleri üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Edinilen bilgilere göre sevk edildiği günden bu yana Aydın'a Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar teşhis koyabilmek için çeşitli testler uyguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TABURCU EDİLECEK

Ankara'da 8 gündür tedavi gören Aydın'ın sağlık durumunun iyi gittiği ve hapşırma nöbetinin azaldığı, yapılacak son değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.