Harita paylaşıldı: İstanbul için alarm zilleri çalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son kuraklık haritasını paylaştı.
Haritaya göre İstanbul’un büyük bölümünde “olağanüstü kuraklık” seviyesine ulaşıldı.
Uzmanlar, özellikle son aylarda yağışların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi nedeniyle barajlarda kritik seviyelere dikkat çekti.
"HARİTA ÇOK KORKUTUCU"
Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki kuraklık seviyesine dikkat çekti.
Paylaşımında, “Ağustos ayı kuraklık haritası yayınlandı. İstanbul'daki kuraklık "olağanüstü" seciyede. Harita çok korkutucu…” ifadelerine yer verdi.