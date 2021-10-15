Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesinde düzenlenen sanatçı Mehmet Erdem'in katıldığı açık hava konserinde, soyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'nin Osmanbey Kampüsünde, öğrencilere motivasyon olması nedeniyle bir konser düzenlendi.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Sanatçı Mehmet Erdem'in sahne aldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe kuralı unutuldu.

AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK İL

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçıya Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik tarafından hediye verildi.





















