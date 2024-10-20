Aksaray, patates üretiminde Türkiye’de ilk 10 il arasındaki yerini koruyor...

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da patatesin hasadına başlandı.

Çalışanlar hummalı bir çalışmaya girerken, tarladan toplanıp 2 liraya tüccara verilen patatesler pazar tezgahına gelene kadar 8 lirayı buluyor.

VATANDAŞA SUNULANA KADAR FİYATI YÜKSELİYOR

Patates, pazarda ise 10 ile 15 lira arasında vatandaşla buluşuyor.

Bu yıl patates üretiminde rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken patates üreticisi Aşire Bacık, tarlada 2 lira olan patatesin pazarda 10 liraya verildiğini söyledi.

Üreticinin kazanmadığına da değinen Aşire Bacık, şöyle konuştu:

2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekolte de epey düşük. Biz 2 liraya veriyoruz Pazar da 10 lira. Hiç kazanmıyoruz.



Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ama pazarda 10 liraya veriyorlar. Yerine göre 12 ile 15 lira arasında değişiyor. Onlar kazanıyor ama çiftçi zararda.