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    Hastane inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli'de, çalıştığı hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 16:00
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    Hastane inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında çalışan Ahmet Keleş, bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


    Hastane inşaatından düşen işçi öldü -1


    Hastane inşaatından düşen işçi öldü -2

    Hastane inşaatından düşen işçi öldü -3

    Hastane inşaatından düşen işçi öldü -4

    Hastane inşaatından düşen işçi öldü -5

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