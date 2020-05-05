Hastane inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de, çalıştığı hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında çalışan Ahmet Keleş, bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



















