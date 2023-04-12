Hatalı döviz işlemlerine sosyal medya çözümü Yoğunluk yaşanan döviz büroları ve kuyumcular, hatalı işlem yaptıkları müşterileri sosyal medyadan bularak paralarını geri istiyor.

İHA

Döviz büroları ve kuyumcular, ayın belli günlerinde oldukça yoğun zamanlar geçiriyor.

Döviz bozduranlar ya da satın alan müşterilerin işlemlerinde sıklıkla hatalı işlem yapılabiliyor.

Son olarak Samsun'da bir kuyumcuda, işletme hatasından kaynaklı müşteriye 470 TL fazla para ödendi.

Parayı iade etti

Kamera kayıtları ve olay anının sosyal medyada paylaşılmasının ardından, fazla para alan müşteri, işletme ile iletişime geçerek kendisine ödenen 470 TL'yi iade etti.

Samsun'da birçok döviz bürosu ve kuyumcu da hatalı işlemlerin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, müşterilere ulaşmaya çalışıyor.

"Tanıyan çıkar diye sosyal medyada paylaşıyoruz"

Yapılan hatalı işlemlerdeki müşterilere ulaşmak için sosyal medyadan o anın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştıklarını ifade eden döviz bürosu çalışanı Ramazan Özyurt, şunları söyledi:

Döviz büroları ve kuyumcularda devamlı bir sirkülasyon olduğu için yanlışlıkla ödediğimiz paralar olabiliyor. Özellikle vatandaşlar bizlere güvendiği için parayı alıp saymadan cebine ya da cüzdanına koyuyor. Bu sebepten dolayı fazla veya az para verme olayları yaşanıyor. Zaten parayı sayıp alsalar vatandaşlarımızın da fazla parayı geri vereceğine eminiz. Fazla para verdiğimiz vatandaşların çoğunu bulsak da bazılarını da bulamıyoruz. Müşteriye fazla para verdiğimizde kendi sosyal medya sitelerimizde paylaşım yapıyoruz. Belki bir arkadaşımız tanır ve haber verir diye paylaşım yapıyoruz.

"Kamera görüntülerini izletiyoruz"

Sosyal medyadan ulaşamadıkları hatalı işlem müşterilerine bazen de şans eseri rastlayıp kamera kayıtlarını izlettiklerini dile getiren Özyurt, şu ifadeleri kullandı: