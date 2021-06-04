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    Hatay şehidinin acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

    Kırıkhan ilçesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un acı haberi, İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine verildi.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 03:55
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    Hatay şehidinin acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri tır, çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

    Kazada 2 asker şehit oldu.

    ŞAHADET HABERİ ULAŞTI

    Şehitlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve askeri yetkililer verdi.

    GEÇİCİ GÖREVDEYDİ

    Şehit Altun'un evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından yakınları aileye taziyeye geldi. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul 1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.

    MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

    Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ardından ise cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.

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    Hatay şehidinin acı haberi İstanbul daki ailesine ulaştı #5

    Hatay şehidinin acı haberi İstanbul daki ailesine ulaştı #6

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