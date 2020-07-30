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    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

    Otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden 115 tüp kobra yılanı zehri çıktı. Şahıslar emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 15:33
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    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

     

    Hatay İskenderun ilçesinde otogardaki 3 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

    Ekipler, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.

    115 TÜP KOBRA YILANI ZEHRİ ÇIKTI

    Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

    BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

    Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi

    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #1

    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #2

    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #3

    Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #4

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