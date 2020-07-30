Hatay'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

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Otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden 115 tüp kobra yılanı zehri çıktı. Şahıslar emniyete götürüldü.

Hatay İskenderun ilçesinde otogardaki 3 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Ekipler, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.

115 TÜP KOBRA YILANI ZEHRİ ÇIKTI

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi













