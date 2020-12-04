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    Hatay'da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

    Otogarda şüphe üzerine durdurulan M.S.'nin çantasında yapılan aramada, 152 tüp kobra zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 04.12.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 13:05
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    Hatay'da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı.

    İskenderun Otogarı’nda denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları M.S.’nin çantasını aradı.

    152 TÜP KOBRA YILANI ZEHRİ ÇIKTI

    Çantada, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 152 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Hatay da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #1

    BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

    Yılanın gözlerinin arkasında yer alan tükürük bezlerinde üretilen kobra zehrinin, kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

    Hatay da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #2

    Hatay da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #3

    Hatay da 152 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #4

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