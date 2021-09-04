Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
411.500
-1.50%
EXEN Coin
24.48
1.28%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Hatay'da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 410 bin adet makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesinde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

    410 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

    Ele geçirilen 410 bin adet makaron ile ilgili araç sürücüsü İ.A. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

    Hatay da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir