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    Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar gördüğü, bunlardan ise 5'inin boşaltıldığı belirtildi.
    • 19.12.2022 - 00:02
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    Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, ilçede meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Can kaybı ve yaralanma gibi vakalar olmadı"

    İHA'nın haberine göre, deprem sebebiyle hasar gören evlerde tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Kaymakam Arslan, ”İlçemizde deprem sebebiyle can kaybı ve yaralanma gibi vakalar olmadı. Vatandaşlarımızdan bazı binalarda çatlak olduğu konusunda gelen ihbarları değerlendirip buralarda Belediye Başkanımız ve teknik ekiplerle birlikte incelemeler yapıyoruz. Zarar gören binalardaki vatandaşlarımızın evlerini boşaltıyoruz ”dedi.

    Hatay da 4.8 büyüklüğünde deprem #1

    "Hasar tespit çalışmalarımız sürecek"

    Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise şuana kadar depremden zarar gören 6 ev olduğunu, bunlardan ise 5'ini boşalttıklarını belirterek, ”Boşalttığımız evlerdeki vatandaşlarımızı geceyi geçirmeleri için farklı yerlere yönlendiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

    Hatay da 4.8 büyüklüğünde deprem #2

    Hatay da 4.8 büyüklüğünde deprem #3


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