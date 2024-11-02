İHA
Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin etkilediği illerden birisi de Hatay oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı.
7 KATLI BİNANIN YIKIMI KAMERADA
Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşlarıyla kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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