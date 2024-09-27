Hatay'da afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresimlerdeki çip endişe yarattı Afetzede vatandaşlara dağıtılan, yurt dışından gönderilen nevresim takımlarındaki çip, vatandaşları endişelendirirken, çipin kullanım amacı yetkililerce açıklandı.

İHA

6 şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin etkileri sürmeye devam ediyor...

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a ise hem ülkemizden hem de çeşitli ülkelerden yardımlar gönderiliyor.

NEVRESİM TAKIMLARINDAN ÇİP ÇIKTI

Bu kapsamda, yurt dışından gelen yorgan, yastık ve nevresimler afetzedelere dağıtıldı.

Ancak, vatandaşların nevresim takımlarının içerisinde çip olduğunu fark etmesi sonrası dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünerek endişeye kapıldı.

Konuya ilişkin paylaşımlar da sosyal medyada hızla yayıldı ve paniğe sebep oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananlar sonrası yetkililerden yapılan açıklamada, çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ve radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu bildirildi.

Yetkililer, bu barkotların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayarak, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu duyurdu.

"MİLYONLARCA ADET ÜRETİLİYOR"

Konuya ilişkin konuşan Mehmet Pehlivan, şu sözleri sarf etti:

Yurt dışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak için mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayısını tespit edebilmek için kullanılan küçük çipleri gören vatandaş tedirgin oldu.



Güncel hayatımızda dünyada gelişen bazı olaylar yüzünden insanlar da kendi içinde bu tarz kurgular üretiyor. Tekstilde kullanılan bir çiptir. Milyonlarca adet üretiliyor.

"BİR SIKINTI VEYA PROBLEM YOK"

Bir tekstilci olarak anında bantlardan geçerken bilgisayar üzerinden sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir teknolojidir.



Vatandaşlar, bizi uçuracaklar veya bizi dinliyorlar endişesine kapıldı. Bunlar bir kurgudur ama bunlar insanların endişelerinden ve korkularından dolayı akıllarına gelen ilk şeydi. Bu çiplerde bir sıkıntı veya problem yok.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)