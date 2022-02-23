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    Hatay'da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada

    Hatay'da alkollü taksi sürücüsünün kaldırımdaki yayaya çarptığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 00:22
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    Hatay'da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada

    21 Şubat Pazartesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Şehit Erdoğan Caddesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olan Osman İ. (56), kullandığı 31 T 6030 plakalı ticari taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KALDIRIMDAKİ KİŞİYE ÇARPTI

    Kontrolden çıkan araç önce bir aydınlatma direğine, ardından kaldırımda bulunan Hakan K.’ye (43) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü sürücü Osman İ. ile Hakan Y.’yı Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafiğe kapanan yol aydınlatma direğinin ve taksinin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

    KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

    Taksi sürücüsü Osman İ.’nin, kaldırımda bulunan Hakan Y.'ye çarptığı anlar ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Hatay'da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an VİDEO

    Hatay da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada #1

    Hatay da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada #2

    Hatay da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada #3

    Hatay da alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı an kamerada #4


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