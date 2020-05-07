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- Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaza sonucu yaralanan sürücüler ve sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 07.05.2020 - 14:31
Hatay'ın Antakya ilçesinde Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı ambulans ile Mustafa Cantaş kontrolündeki 31 FJ 698 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolu eski SSK Hastanesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans, yol kenarına devrildi.
YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20), olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.