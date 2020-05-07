Dolar
7.1983
-0.0125%
Euro
7.7716
-0.0347%
Altın
1694.67
0.5434%
Borsa
98788.03
0.2197%
G. Altın
393.841
0.9072%
Bitcoin
67100.49
0.835%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Kaza sonucu yaralanan sürücüler ve sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 07.05.2020 - 14:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Hatay'ın Antakya ilçesinde Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı ambulans ile Mustafa Cantaş kontrolündeki 31 FJ 698 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolu eski SSK Hastanesi kavşağında çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle ambulans, yol kenarına devrildi.

    YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20), olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Görüş Bildir