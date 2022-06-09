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    Hatay'da antrepoda yangın çıktı

    Hatay'da bir antrepoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
    • 09.06.2022 - 08:17
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    Hatay'da antrepoda yangın çıktı

    Hatay'da ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

    Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

    İHA'nın haberine göre yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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