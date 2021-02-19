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    Hatay'da ateş yakarak don nöbeti tuttular

    Yayladağı ilçesinde don olacağı haberini alan üreticiler ateş yakarak ürünlerini korumaya çalıştı.
    • AA
    • 19.02.2021 - 05:18
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 05:25
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    Hatay'da ateş yakarak don nöbeti tuttular

    Hatay’ın önemli çilek üretim merkezlerinden olan Yayladağı ilçesinde hava durumunu takip eden üreticileri don telaşı sardı.

    Üreticiler, don olacağı günlerde gece saatlerinde bahçelere gidiyor.

    ÇIKAN DUMANLA SICAKLIĞI ARTTIRIYORLAR

    Burada eski araç lastiği veya odun yakan üreticiler, bahçeye yayılan dumanla ürünlerini dondan korumaya çalışıyor.

    Bahçesinde sabaha kadar ateş yakacağını belirten üretici Muhammed Kömürcü, son günlerde havaların soğuduğunu ve bazı geceler sıcaklığın sıfırın altına düştüğünü belirtti.

    Yakılan ateşin sıcaklığı 2-3 derece arttırdığını savunan Kömürcü, don bitene kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

    NÖBETLEŞE ATEŞ YAKIYORLAR

    Bayırbucak Türkmeni üretici Şadi Hastacı da sabaha kadar nöbetleşe olarak bahçede ateş yakacaklarını kaydetti.

    Hatay'da ateş yakarak don nöbeti tuttular İZLE

    Hatay da ateş yakarak don nöbeti tuttular #1

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