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Hatay'da balık tutmak için açılan 3 kişi ölümden döndü

Hatay'da balık tutmak için açılan 3 kişi ölümden döndü İskenderun Körfezi'nde balık tutmak için denize açılan ve tekneleri batan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.