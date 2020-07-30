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    Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı

    Samandağ ilçesinde, bamya ekili bahçede 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 22:09
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 22:09
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    Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M'nin bamya ekili tarlasında Hint keneviri bulunduğunu tespit etti.

    17 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ


    Bunun üzerine bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, bamya tarlasında boyları 20-30 santimetre arasındaki 17 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı VİDEO


    Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı #1

    Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı #2

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