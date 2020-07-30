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- Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı
Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı
Samandağ ilçesinde, bamya ekili bahçede 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- AA
- 30.07.2020 - 22:09
- Güncelleme : 30.07.2020 - 22:09
Hatay'ın Samandağ ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M'nin bamya ekili tarlasında Hint keneviri bulunduğunu tespit etti.
17 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, bamya tarlasında boyları 20-30 santimetre arasındaki 17 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Hatay'da bamya bahçesinde kenevir yakalandı VİDEO