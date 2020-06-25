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    Hatay'da bir DEAŞ üyesi tutuklandı

    Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve mezarlıklara zarar verilmesi olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 25.06.2020 - 21:05
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    Hatay'da bir DEAŞ üyesi tutuklandı #1

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Reyhanlı ilçesindeki mezarlıklara zarar verilmesi olayına da karıştığı belirlenen şüpheli B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Ekipler, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen şüpheli B.A'yı operasyonla yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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