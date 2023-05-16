Hatay'da bulunan çadır kentte yangın çıktı Kahramanmaraş depremlerinden en çok illerden biri olan Hatay'da bulunan çadır kentte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor... Depremin ardından devlet-millet el ele afetin yaraları sarılmaya başlandı. Bir yandan yeni konutların yapımı sürerken, vatandaşlar da kurulan çadır kentlerde yaşamlarına devam ediyor.. Depremden en çok etkilenen ve büyük yıkımın yaşandığı Hatay'dan üzücü bir haber geldi.. Çadır kentte yangın paniğe neden oldu Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.