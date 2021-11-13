İskenderun ilçesinde bir inşaatta bulunan çimento deposunda patlama gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen ekipler 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çimento deposunda meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı.

Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şehrin en işlek caddelerinden biri olması nedeniyle patlama paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da çimento deposu patladı VİDEO

