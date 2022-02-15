Hatay'da cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu
Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı.
- AA
- 15.02.2022 - 06:22
Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı.
CİP KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
58 HAYVAN TELEF OLDU
Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.
Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.