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    Hatay'da cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu

    Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 06:22
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    Hatay'da cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu

    Hatay'da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı.

    CİP KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE ÇARPTI

    Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

    Hatay da cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu #1

    58 HAYVAN TELEF OLDU

    Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.

    Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Hatay da cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu #2


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