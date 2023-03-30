Hatay'da depremde ayakta kalan 100 yıllık çınar ağacı, fırtınaya dayanamadı Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde ayakta kalan ancak fırtınaya dayanamayan ağacın, elektrik tellerini koparması nedeniyle enerji kesintisi yaşanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu.

Saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

100 yıllık ağaç devrildi

Mahalle meydanında bulunan 100 yıllık çınar ağacı da fırtına nedeniyle devrildi. Devrilen ağacın enerji hattı tellerini koparması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağacın devrildiği bölgede güvenlik güçleri tarafından önlem alınırken, itfaiye ekipleri ise ağacın gövdesini kaldırmak için çalışma başlattı.

"Şiddetli bir ses çıktı"

Mahallede yaşayan ve çocukluğundan beri çınar ağacının orada olduğunu söyleyen Yeşim Gücüyetmez, "Ağacı devrilirken görmedim. Çok şiddetli bir ses çıktı. Bu manzarayı görünce çok üzüldüm. Kendimi bildim bileli bu ağaç vardı. Belki 100 yaşından büyüktü. Depremde zarar görmemişti. Rüzgarda devrildi" dedi.

"Elektriğimiz gitti ama yetkililer çalışıyor"

Bir diğer mahalleli Gökhan Uzunparmak ise şu ifadeleri kullandı: