Hatay’da depremin vurduğu yerel gazete yeniden baskıda Kahramanmaraş merkezli depremlerde muhabiri yaşamını yitiren, ofisi ve matbaası hasar gören Hatay Expres gazetesi, yeniden yapılanarak okuyucusuna ulaştı.

AA

Türkiye’nin gördüğü en büyük felaketlerden biri 6 Şubat’ta yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Depremlerin vurduğu illerden biri de Hatay’dı.

Muhabir can verdi, matbaa zarar gördü

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, imtiyaz sahipliğini Bostan Yılmaz'ın yaptığı Hatay Expres gazetesinin muhabiri Gökhan Aklan da afet sırasında yaşamını yitirdi.

Gazetenin Cebrail Mahallesi'ndeki idari ofisi ile Küçükdalyan Mahallesi'ndeki baskı makinelerinin bulunduğu matbaası da depremlerde zarar gördü.

Kağıt baskıya 6 Şubat'ta ara veren gazete, 27 Nisan'a kadar internet sitesinden yayın yaptı.

"Acımız Büyük"

Yeniden kağıt baskıya geçilmesi için harekete geçen Bostan Yılmaz, Haraparası Mahallesi'nde bir işletmeye idari ofis ve matbaa kurdu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gazete, "Acımız Büyük" manşetiyle okuyucusuna ulaştı.

Yılmaz, afette evinin hasar gördüğünü, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

İki çocuğuyla enkaz altında kaldı

Muhabirlerinden Gökhan Aklan'ın da depremde hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, "Gökhan kardeşimiz 2 çocuğuyla enkazda kalarak yaşamını yitirdi." dedi.

Yılmaz, depremin ardından kendisinin de bir süre şehir dışına çıktığını ancak çok sevdiği gazeteciliği sürdürebilmek için yeniden memleketine döndüğünü anlattı.

Deprem anına kadar 18 yıldır kesintisiz yayın yaptıklarını, sorumlulukları olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yayın hayatımızı sürdüreceğiz, gazetemizi çıkartacağız"

Kolay olanı seçebilir, memleketi terk edip başka şehirlerde kalabilirdim. Bu memlekette yaşanmışlıklarım, çocukluğum, gençliğim ve anılarım var, burayı bırakamam. Bu sevdiğim mesleği de yeniden devam ettirme kararı aldık, ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar bizimle beraber yol yürüyorlar. Kaldığımız yerden devam edebilmek için zor şartlar altında da olsa yayın hayatımızı sürdüreceğiz, gazetemizi çıkartacağız.

Hataylılara "Hatay'a dönün" çağrısı

Yılmaz, meslektaşlarına ve Hataylılara "Hatay'a dönün" çağrısında da bulundu.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Tuncay Damlar da Hatay Expres gazetesinin vatandaşın sesi olmaya çalıştığını ifade etti.

Yeniden işlerine döndüklerini aktaran Damlar, şunları kaydetti:

Vatandaşın sesini duyurmaya devam edecekler

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde bilindiği üzere birçok yer yıkıldı ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Bunlardan biri de aynı ofisi paylaştığımız meslektaşım, mesai arkadaşım Gökhan Aklan'dı. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bizler de yeniden işimizin ve görevimizin başına geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Damlar, yeniden kağıt baskıya geçmeleriyle vatandaşın sesini yetkililere duyurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.