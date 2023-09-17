Hatay'da depremzede 100 çift için toplu düğün töreni: Dünyaevine girdiler Hatay’da 100 depremzede çift, toplu düğün töreniyle dünyaevine girdi. Yüz çiftin dans ettiği anlar ortaya güzel görüntüler çıkardı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da evlilik hayali kuran çiftlerin hayalleri unutulmadı.

100 depremzede çift evlendi

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, müftülüklerin ve belediyelerin iş birliğinde Reyhanlı ilçe stadyumunda düzenlenen toplu düğün töreniyle 100 depremzede çift, dünyaevine girdi.

Toplu düğün törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, çiftlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Düğün, çiftlerin toplu olarak dans etmesi ve protokol üyelerinin konuşmasıyla sürerken son olarak temsili olarak 1 çiftin nikahı kıyıldı. Genç çifte evlilik cüzdanları Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından teslim edildi.

Genç çiftlere hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Masatlı, ömür boyu mutluluklar diledi.

“Depremden çıktık malum bir yanımız buruk”

Ahmet ve Belkıs Çağlar çifti, depremin ardından buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, Belkıs “Depremden çıktık malum bir yanımız buruk, bir nebzede su serpen herkesten rabbim razı olsun. Bu hayra vesile olan herkesten rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Depremden çıktığımız için hüzünlüyüz ama çok şükür” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir organizasyon olmasa hayatta kavuşamazdık“

Damat Can Bas, eşiyle mutlu olmasında vesile olanlara teşekkürlerini dile getirerek ”Rabbim razı olsun. Bizi birbirimize kavuşturduğu için. Böyle bir organizasyon olmasa hayatta kavuşamazdık. Böyle bir şey hayal edemezdik daha ilk defa hayal kurdum” dedi.

“100 kişiyle birlikte evleneceğim aklıma gelmezdi”

Damat İsmail Yorut, 100 kişiyle birlikte evleneceğinin aklına bile gelmediğini belirterek ”Çok mutluyuz, rabbim devletimizden ve milletimizden razı olsun. 100 kişiyle birlikte evleneceğim aklıma gelmezdi” dedi.

“Böyle bir şey hayal etmiyorduk”

Fatih ve Mihriban Çetin çifti, maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam oluştuğunu ifade ederek “Müftülüğümüzün düzenlediği bu evlenme programına bizde dahil olduk. Böyle bir şey hayal etmiyorduk. 100 çiftin arasında evlenmeyi. Rabbim böyle bir şey nasip etti, bu mutlu günde hepimiz bir araya geldik. Maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam düzenleyip. Hepimizi bir araya toplamışlar, herkese teşekkür ederim. Böyle bir düğün hayal etmemiştik, şükür mutluyuz” dedi.

Oğlunun düğününe geldiğini ifade eden Hatice Tekirdağ, “Oğlumun düğününe geldik. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)