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    Hatay'da drift görüntülerini sosyal medyada paylaştı

    Hatay’da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 12:33
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    Hatay'da drift görüntülerini sosyal medyada paylaştı

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.

    Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu.

    CEZA KESİLDİ

    Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

    drift

    drift

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