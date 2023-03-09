Hatay'da etkili olan yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur sonucu, depremzedelerin çadırlarının olduğu bölgede su birikintileri oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

46 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde, on binlerce kişi de evsiz kaldı.

Evsiz kalan vatandaşlar, çadır kentlere yerleştirildi.

Depremin yıkıcı etkisinin büyük olduğu illerden biri olan Hatay'da, merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı.

Ancak olumsuz hava koşulları, depremzedeleri zorluyor.

Payas ilçesinde gece etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Çadırları su bastı

Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı.