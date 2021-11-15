Hatay'da meydana gelen yangın söndürüldü
Samandağ ilçesinde bulunan çöplük alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdüğünü bildirdi.
- İHA
- 15.11.2021 - 21:51
- Güncelleme : 15.11.2021 - 21:58
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen yangın, kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.
İlçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bölgede bulunan çöplük alanında alevler bir anda yükselmeye başladı.
Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu VİDEO