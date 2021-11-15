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    Hatay'da meydana gelen yangın söndürüldü

    Samandağ ilçesinde bulunan çöplük alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdüğünü bildirdi.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 21:58
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    Hatay'da meydana gelen yangın söndürüldü

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen yangın, kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.

    İlçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bölgede bulunan çöplük alanında alevler bir anda yükselmeye başladı.

    Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Samandağ'da çöp alanındaki yangın korkuttu VİDEO

    Hatay da meydana gelen yangın söndürüldü #1

    Hatay da meydana gelen yangın söndürüldü #2

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