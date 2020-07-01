Çocuğa şiddet olaylarına tepki çekmek isteyen bir grup arkadaş, sokak sokak gezip çocukları güldürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 arkadaş, gönüllü olarak çocukları eğlendiriyor.

Melisa Bayram ve 3 arkadaşı, kendi imkanları ile aldıkları boyama malzemeleri ve balonlarla, sokaklarda çocuklarla vakit geçiriyor.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE

Düzenledikleri etkinliği Antakya'nın tüm mahallelerinde yapmayı planladıklarını belirten Bayram, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan çocukları mutlu edecek şeyler yapmak istediklerini dile getirdi.

Hatay'da gönüllü palyaçolar çocuklar için sokaklarda - VİDEO



"DİN, DİL, IRK AYIRT ETMEDEN..."

Bayram, koronavirüsün ardından çocukların motivasyonunun düştüğünü ifade ederek, "Biz onları bir nebze mutlu etmek için gönüllü olduk. Çocukların yüzlerini boyuyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Dil, din, ırk ayırt etmeden her çocuğu mutlu etmeye çalışıyoruz. Mutlu olmak yeryüzündeki tüm çocukların hakkı." diye konuştu.