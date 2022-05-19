Hatay Antakya'da iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah, bıçak, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi 31’inci sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet, özel harekat ve yunus polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

15 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre, kavgada yaralandığı öğrenilen 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

Hatay'da iki aile birbirine girdi: 15 yaralı VİDEO









