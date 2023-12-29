İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Yurdun güneyindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlar, gece gözlerini büyük bir depremle açtı.

Binlerce insan sokaklara dökülürken, 50 bini aşkın vatandaş ise yıkılan binaların enkazında kaldı.

Felaketin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen, etkileri ise hala sürüyor..

Depremde en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor.

Obruklardan sıvı çıkıyor

Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda.

Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.

"Yaklaşık 1 ay simsiyah aktı, yanıksı bir kokusu var"

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var.



Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var.