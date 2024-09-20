İHA

Akıllara durgunluk veren olay Hatay'da yaşandı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı.

ÇARPIP KAÇTI

Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı.

Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular.

Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

"GÜRÜLTÜYÜ DUYDUK, HEMEN YOLA ATLADIK AMA DURMADI"

Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak şunları söyledi:

İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz.



Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı.