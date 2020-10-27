İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan teröristi güvenlik güçlerine haber veren N.K., "Görünce çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinin istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, teröristlerden biri kendini patlatarak ölü ele geçirilmişti.

Patlamanın ardından kaçan diğer terörist ise bir süre sonra İskenderun sokaklarında ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmişti.

Bazı mahalle sakinleri kaçan teröristi fark ederken, duruma şahit olan ve teröristin yerini ekiplere haber veren N.K. olay anını anlattı.

"OMZUNDAKİ TÜFEĞİ GÖRÜNCE ÇOK KORKTUK"

Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist patlamadan 10 dakika sonra bizim sokağımıza girdi. Omzunda tüfek vardı. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Allah askerimizi polisimizi korusun. Teröristin öldüğüne sevindim" dedi.

Hatay'da kaçan teröristin yerini gösteren kadın o anları anlattı