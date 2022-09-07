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    Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Hatay’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
    • 07.09.2022 - 00:42
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    Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Hatay'da Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan- Antakya yolu üzeri Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde, A.Ş.’in idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı.

    Ekiplere haber verildi

    Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    6 kişi hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle tarım arazisine ait sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Kırıkhan yönü araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #1

    Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #2

    Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #3


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