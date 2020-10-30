Hatay'da künefe ile mozaiği evlendirdiler

Bir iş yerinin açılışında künefe kostümü giydirilen kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı.

Hatay'da, bir iş yerinin açılışında künefe ve mozaiğe temsili nikah töreni gerçekleşti. Nikah töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Künefe ve mozaiğin kızı olursa tel kadayıf, oğlu olursa da taş kadayıf ismini verirler" diye espri yaptı.

MOZAİK VE KÜNEFEYİ EVLENDİRDİLER

Başkan Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta künefe fotoğraflı kıyafeti giyen gelin ile mozaik kıyafeti giyen damat davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açılışta konuşan Başkan Savaş, künefe ve mozaiğin merkezi olan Hatay'dan nikahla mesaj gönderdiklerini belirtti.

Savaş, Hatay'da son günlerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyaya mozaikleriyle, tatlılarıyla ve lezzetli yemekleriyle mesaj vermeye devam edeceklerini söyledi.

DÜĞÜN TEMALI AÇILIŞ

İş yeri sahibi Mustafa Karabayrak da mozaik ve künefenin Hatay'ın iki değeri olduğunu söyleyerek, bu ikisini bir çatı altında toplamaya karar verdiklerini belirtti. Karabayrak, "Açılışımızı bir düğün temasıyla yaparak dikkat çekmek istedik" dedi.

Açılış programı davetlilere yapılan künefe ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle birlikte son buldu.