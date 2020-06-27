Kurban parasını kaybeden Rahme Teyze, polislerin getirdiği kurbanlığı görünce sevinçten gözyaşı döktü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahme Avlar, kurban için biriktirdiği parasını kaybedince, polislerden yardım istedi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ihbar üzerine hemen harekete geçti.

KURBANLIK HEDİYE ETTİLER

Bu arada yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme Teyze'ye hediye etti.

Hediye kurbanlığını gören Rahme Teyze, sevinçten gözyaşı döktü.

Hatay'da, kurban parasını kaybeden Rahme Teyze'ye sürpriz

"RAHME TEYZE'N SİZE KURBAN OLSUN"

Rahme Avlar, "Ben kurbanlık için biriktirdiğim parayı kaybettim. Aradık aradık, bulamadık. Polisi aradık geldiler. Gittiler aradılar aradılar ama bulamadılar. Kalktılar bir kurban getirdiler eve kadar. Allah razı olsun oğlum. Rahme Teyze'n size kurban olsun" diye konuştu.