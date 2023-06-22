Hatay'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 ölü Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kuzen hayatını kaybetti.

İHA

Hatay'da yaşanılan kazada kan aktı..

Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana gelen olayda, Atacan Altın idaresindeki 31 MAF 56 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kuzen hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Atacan Altın ve motorun arkasında bulunan 20 yaşındaki amcasının oğlu Hasan Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma sürüyor

İki kuzenin cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.