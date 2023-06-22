Hatay'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 ölü

İHA
Hatay'da yaşanılan kazada kan aktı..
Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana gelen olayda, Atacan Altın idaresindeki 31 MAF 56 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kuzen hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Atacan Altın ve motorun arkasında bulunan 20 yaşındaki amcasının oğlu Hasan Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Soruşturma sürüyor
İki kuzenin cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.