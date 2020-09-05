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    Hatay'da motosiklet sürücüsü, kamyonun altında ezildi

    Hassa ilçesinde belediyeye ait sulama aracının altında kalan Abdullah Yeniçeri, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 21:52
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    Hatay'da motosiklet sürücüsü, kamyonun altında ezildi

     

    Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde, Gasım K. idaresindeki belediyeye ait 31 U 6116 plakalı sulama aracı, 31 ACE 149 plakalı motosikleti ve sürücüsü Abdullah Yeniçeri'yi kör noktada olması nedeniyle altına aldı.

    Yeniçeri'nin yerde hareketsiz yattığını gören Gasım K.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

    JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Sağlık görevlileri, Yeniçeri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
    Motosiklet sürücüsü Abdullah Yeniçeri'nin cansız bedeni Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay da motosiklet sürücüsü, kamyonun altında ezildi #1

    Hatay da motosiklet sürücüsü, kamyonun altında ezildi #2

    Hatay da motosiklet sürücüsü, kamyonun altında ezildi #3

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