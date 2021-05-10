Hatay’da oğlu ayağa kalksın diye 10 yıldır mücadele ediyor

14 yaşındaki cam kemik hastası Mehmet Halit Aktaran'ın annesi, “İlerideki günlerde hem ağrıları hem de yürüme şansı olabilir. 300 bin liraya yakın tutuyor ameliyatlar" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki ailesiyle 4 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam süren Mehmet Halit Aktaran (14), birdenbire çeşitli rahatsızlar yaşamaya başladı.

Teşhis için annesi tarafından Hatay, Mersin ve İstanbul'daki birçok hastaneye götürülen Mehmet Halit'in hastalığı uzun süre anlaşılamadı.

Mehmet Halit’e, son olarak gittikleri hastanede 'cam kemik' teşhisi konuldu.

YARALANMA YA DA TRAVMA OLMADAN KEMİKLERİ KIRILIYOR

Kemiklerin herhangi bir yaralanma ya da travma olmadan kırılmasına, kemik deformasyonları, duyma kaybı, dış bozukluklar, omurga eğriliği, nefes alma problemleri ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hastalığının tedavisi için ailesi tarafından hastane hastane gezdirilen Mehmet Halit Aktaran'ın durumu gün geçtikçe kötüleşti.

BİR AMELİYATI AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER YAPTIRDI

Yaklaşık 10 yıldır hastalıkla mücadele eden Mehmet Halit, geçtiğimiz yıl, bu kez de kalça çıkığı sorunu yaşamaya başladı.

Kalça çıkığı tedavisi için Hatay'da yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı.

Mehmet Halit’in, ameliyat sonrası uzayan kemiğin idrar yoluna kadar ulaşması nedeniyle 2'nci kez operasyon geçirmesi gerekti. İstanbul'daki özel bir hastanede yapılacak ameliyat için gerekli olan 70 bin lirayı bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Fatma Aktaran'ın imdadına, Avrupa'da yaşayan Türkler yetişti.

Anne Aktaran, hastalığa bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar yüzünden yatağa mahkum olan ve büyük acılar çeken oğlunun tekrar ayağa kalkabilmesi için yapılacak ameliyatların yaklaşık 300 bin liraya mal olacağını belirtti.

AMELİYATLAR İÇİN 300 BİN LİRA GEREKİYOR

Oğlunun tekrar ayağa kalkabilmesi için gerekli parayı bulmasının mümkün olmadığının altını çizen Fatma Aktaran, "Kendisi cam kemik bir de kalçadan ameliyat oldu. Daha devam edilecek bazı ameliyatlar var; skolyoz, diğer kalça ve diz açması. Bunların hepsi olması lazım ki, ilerideki günlerde hem ağrıları biter hem de yürüme şansı olabilir. Kim yardım etmek istiyorsa, Allah razı olsun. Ben zor durumdayım şu an. Bütün ameliyatları için şu an yardım bekliyorum. 300 bin liraya yakın tutuyor ameliyatlar. Bu parayı verebilecek durumda değilim. Daha önceki ameliyat için de yardımda bulunan arkadaşlarım vardı. Bu ameliyatı geçirdik diğer ameliyatlar için yardım bekliyorum. Herkesten destek istiyorum. Hatay'da birkaç hastaneye gitmiştim. Sadece araştırma hastanesinde bu ameliyatı yaptılar. Onu da hata olarak görüyorum, çünkü kalça kemiğini kestikten sonra, platin takıp sabitleyebilirdi. Ama boşlukta bıraktığı için kemik uzadıkça uzadı, idrar yoluna kadar geldi. Tek çaremiz bu doktor oldu. Buraya yönlendirdiler, o yüzden buraya geldik. Hatalı ameliyat düzeltildi. Platin taktılar, sabitlediler. Uzama ihtimali yok çok şükür." dedi.

“10 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Fatma Aktaran, "Çocuğun ayakları gerildi. Diğer ameliyatları olması gerekiyor. 10 yıldır hastalıkla mücadele ediyoruz. 4 yaşına kadar bir şeyi yoktu. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Uykusu yok, her şey zor yani. Allah kimseye böyle acı vermesin. Tek başıma mücadele eden bir insanım." dedi.