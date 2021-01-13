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    Hatay'da otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı

    İskenderun'da otoban gişelerde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, direksiyonun içine gizlenmiş eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 12:46
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    Hatay'da otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı

    Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, otoyol gişelerinde M.A.K. isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu.

    Hatay'da otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı VİDEO

    DİREKSİYONDA BULUNDU

    Otomobilde narkotik köpeği "Arven" eşliğinde yapılan aramada, direksiyon içine ve kılıfına gizlenmiş 2 parça halinde 73 gram eroin bulundu.

    Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

    Hatay da otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı #1

    Hatay da otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı #2

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