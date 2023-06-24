Hatay’da pat pat kazası: 5 yaralı

İHA
Hatay'ın Defne ilçesinde 17.00 sıralarında Döver Mahallesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı pat pat yol kenarına çarparak durabildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı
Çarpma sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıysa, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıslar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.