Hatay’da pat pat kazası: 5 yaralı
İHA

Hatay'ın Defne ilçesinde 17.00 sıralarında Döver Mahallesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı pat pat yol kenarına çarparak durabildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı

Çarpma sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıysa, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Hatay’da pat pat kazası: 5 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıslar 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.