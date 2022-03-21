Hatay'da polisten kaçan kişiler, yol kenarına el bombası attı

Hatay'da polisten kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Patlamayan el bombasının, incelendikten sonra imha edileceği bildirildi.

Akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu.

POLİSTEN KAÇARKEN YOL KENARINA EL BOMBASI ATTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı. Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU DA BULUNDU

İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.









